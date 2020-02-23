​​​​​​​بالفيديو... جثث لجنود أتراك يُقال إنّهم قتلوا في سوريّا

ويظهر في الشّريط المصوّر جثث عدد من الجنود، ويبدو من ملابسهم أنّهم جنود أتراك، أمّا من يصوّرون الفيديو فيبدو أنّهم من لباسهم ولهجتهم أنّهم عسكريّون سوريّون تابعون لقوّات النّظام السّوريّ على الأغلب، ويقول أحدهم عن الجثث: "تركيّ".

وبحسب المعلومات الّتي نشرها بعض النّشطاء على المواقع، يقولون: إنّها من مدينة النّيرب الواقعة شرقي مدينة إدلب، وإنّ الجنود قتلوا فيها أثناء المعارك والقصف الّذي جرى بينهم وبين قوّات النّظام خلال الأسبوع المنصرم.

ولكن حتّى الآن لم تصدر أيّة جهة رسميّة سواء من قبل النّظام السّوريّ أو التّركيّ أيّ تصريح أو بيان أو تعليق على هذا الفيديو.

(ل)

ANHA