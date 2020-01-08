​​​​​​​بالصور والفيديو... معاناة أطفال في مخيم واشوكاني

نزح أكثر من 300 ألف من أهالي منطقتي كري سبي/ تل أبيض وسري كانيه بعد هجوم الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا.

وأنشأت الإدارة الذاتية مخيم واشوكاني في بلدة التوينة غربي مركز مقاطعة الحسكة على بعد 12 كم، لإيواء النازحين من منطقة سري كانيه.

ويمر المخيم بظروف إنسانية وإغاثية صعبة، مع قدوم فصل الشتاء وهطول الأمطار الغزيرة، وتزداد معاناة النزوح أكثر مع غياب دور المنظمات في المخيم، حيث تقتصر المساعدات على ما تقدمه الإدارة الذاتية والهلال الأحمر الكردي.

مراسلو وكالة أنباء هاوار زاروا المخيم، ورصدوا معاناة الأطفال في ظروف الشتاء القارس وهطول الأمطار، وسط تجاهل تام من قبل المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي.

الصور والفيديو: أحمد محمد- هنار إبراهيم

(هـ ن)

ANHA