​​​​​​​بالتزامن مع تهديدات أردوغان.. النظام يتقدم ويسيطر على قرية توجد فيها نقطة تركية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن بلدة سراقب تشهد عمليات قصف جوي وبري مكثف بعشرات الغارات والصواريخ والقذائف، بالتزامن مع اشتباكات في أطراف البلدة بين قوات النظام والمرتزقة، وذلك بعد وصول قوات النظام إلى مسافة نحو 1 كلم منها، وفرض طوق ناري عليها من 3 اتجاهات.

وحققت قوات النظام تقدمات جديدة بالريف الشرقي لبلدة سراقب، حيث تمكنت من السيطرة على إسلامين والرصافة وأبو الخشة بالإضافة لقرية تل الطوقان التي توجد فيها نقطة تركية، فيما لم يُعرف بعدُ مصير الجنود الأتراك فيما إذا جرى محاصرتهم كما جرى سابقاً في نقاط أخرى في إدلب وحماة, ويترافق ذلك مع هجوم عنيف من قبل قوات النظام للتقدم والسيطرة على بلدة سرمين وذلك بحسب المرصد.

كما تمكنت قوات النظام من دخول الحدود الإدارية لمحافظة حلب من جهة ريف إدلب الشرقي، وسيطرت على كل من زمار وعثمانية كبيرة وجزرايا جنوب مدينة حلب.

ويأتي هذا التصعيد من قبل النظام بعد أن جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم ، تهديداته للنظام السوري وأمهله بالانسحاب إلى خلف ما يعرف بنقاط المراقبة التركية حتى نهاية شهر شباط الحالي، مهدداً بشن هجوم هناك.

(ي ح)