​​​​​​​بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة أضرحة شهداء مقاومة العصر تتزين بأكاليل الورود وتنار بالشموع

وبدأت الفعالية في المزار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل العضوة في مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين خديجة علو التي هنأت فيها جميع نساء العالم والمقاتلات في جبهات القتال بحلول يوم الثامن من آذار اليوم العالمي للمرأة.

تلاها إلقاء بيان باسم نساء مقاطعة الشهباء قرئ من قبل ذكية إسماعيل وقالت:

" باسم المرأة في مجلس عوائل شهداء الشهباء نبارك المرأة أينما وجدت بعيدها الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام تحية حب إليكِ أيتها الإنسانة الصبورة الرائعة وأنتِ تلملمين وتدارين جرحكِ وتكافحين، تحية حب ووفاء إلى كل من روت بدمها تربة الوطن الغالي ودافعت عن أرض الوطن, تحية حب لروح المجتمع تحية أخص بها المرأة الكردية والشهباوية هذه المرأة التي تمكنت من تنظيم نفسها في مقاطعتي عفرين والشهباء منذ خمس سنوات عبر نظام الإدارة الذاتية الديمقراطية فقد تمكنت من نيل مكانتها بشكل أكبر ليكون لها تأثير فعال من خلال تنظيم نفسها والمشاركة في جميع المجالات وتواجدها في جميع الجبهات الأمامية والخلفية تقود النضال وتلعب دوراً فعالاً في المقاومة التي استمدت من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان قائد الإنسانية الذي يناضل منذ أكثر من عشرين عاماً في ظروف عزلة مشددة في جزيرة إمرالي التي تحاول تركيا أن تمارس فيها أقصى أنواع التعذيب.

ولأن سوية نضالنا وحريتنا كنساء تعود للفكر الذي طرحه القائد نتعهد بتصعيد وتيرة نضالنا حتى رفع العزلة عنه وضمان تحقيق حريته للوصول إلى المعنى الفلسفي العميق لشعار المرأة حياة حرة الذي يمثل روح المقاومة ومقاومة الملايين من النساء تكمن في مقاومة وشجاعة شهيداتنا أمثال بريتان وزيلان وبارين وهفرين.

وأخيراً نعاود ونهنئ مرة أخرى المرأة في شمال وشرق سوريا وجميع النساء المقاومات في وجه الاحتلال والفاشية التركية.

ونحن كأمهات وزوجات وبنات الشهداء نتعهد لدماء شهدائنا وشهيداتنا بالسير على خطاهم لتحرير كل شبر من الأراضي السورية المحتلة.

تحية لجميع النساء المقاومات والكادحات لطليعة مقاومة النساء الثائرات سنرفع وتيرة المقاومة ونعيش أحراراً مع القائد آبو".

واختتمت الفعالية بوضع أكاليل الورود على الأضرحة وإنارتها بالشموع.

(م ح/ل)

ANHA