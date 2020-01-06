​​​​​​​باحثٌ في الشّأن الإيرانيّ: مقتل سليماني ضربة قويّة للنّفوذ الإيرانيّ

تشهدُ العلاقات بينَ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وإيران أزمة كبيرة على خلفيّة اغتيال الولايات المُتّحدة نائب رئيس هيئة "الحشد الشّعبيّ" أبو مهدي المهندس، وقائد "فيلق القدس" في الحرس الثّوريّ الإيرانيّ قاسم سليمانيّ، فجر الجمعة بقصف صاروخيّ على موكبهما قرب مطار بغداد الدّوليّ.

وأجرت وكالة أنباء هاوار لقاءً مع الباحث في الشّأن الإيرانيّ، والمدير التّنفيذ للمركز العربيّ للبحوث والدّراسات الدّكتور هاني سليمان، للحديث عن التّصعيدات الأمريكيّة والإيرانيّة، وتأثير مقتل قاسم سليمانيّ على النّظام الإيرانيّ.

حيثُ قالَ هاني سليمان: " اعتقد أنّ مقتل سليماني سيكون له تأثيرات شديدة في المرحلة القادمة، باعتبار أنّه ليس شخصيّة عاديّة وليس قائداً عاديّاً، بل إنّ امكانيّاته قويّة في عمليّة توسيع النّفوذ الإيرانيّ، لا تقلّ عن أهمّيته روحاني، وله توازنات في المحيط الإقليميّ وعلاقات كبيرة، ولقد أسّس العديد من الميليشيات داخل العراق وسوريا وبعض الدّول الأخرى.

وبيّن سليمان أنّه من هذا المنطلق أعتقد أنّ إيران لن تسكت بسهولة على قتل السّليمانيّ، وخصوصاً أنّه إجراء أمريكيّ مختلف تماماً معاكس للاستراتيجيّة الأمريكيّة الجديدة، لكنّها مرتبطة على الحسابات الإيرانيّة على اعتبار أنّها تدرك جيّداً جدّيّة واشنطن هذه المرّة.

وفيما يتعلّق باحتمال مواجهة مرتقبة بين الولايات المتّحدة الأمريكيّة وإيران، قال هاني سليمان: " أعتقد بأنّه ستكون المواجهة قريبة، هنالك تحرّكات مختلفة للولايات المتّحدة الأمريكيّة من خلال إرسال قوّات خاصّة إلى لبنان لحماية المصالح الأمريكيّة، بالتّزامن مع تحرّكات للميلشيات الإيرانيّة في العراق، الّتي تحاول بدورها الانتقام من أجل سليمانيّ ورفاقه.

ونوّه " أنّ الأجواء ملتهبة بشكل كبير، لذلك أعتقدُ إن حصلت مواجهات ستكون من خلال استهداف المصالح، وربّما استهداف ميليشيات إيران عناصر إمريكيّين".

وتعليقاً عن الأجواء الدّاخليّة في إيران، قال الخبير في الشّؤون الإيرانيّة: " إيران تشهد في الفترة الحاليّة خلافات داخليّة، الحرس الثّوريّ وخامنئي يفضلون التّصعيد العسكريّ ضدّ واشنطن، لكن روحاني وظريف يفضّلون تهدئة الأمور وإدارتها سياسيّاً بعيداً عن هذه التّوتّرات في هذه الفترة".

وأضاف: "الولايات المتّحدة الأمريكيّة برّرت استهداف السّليمانيّ من منطلق أنّه كانت لديها تقارير تتحدّث عن اجتماع في دير الزّور أو أنّ سليماني كانَ يخطّط لهجوم على القوّات الأمريكيّة، أعتقد أنّها أسباب مقنعة للمجتمع الدّوليّ، وخاصّة تحتَ ظلّ مادّة 219 الّتي تصنّف السّليمانيّ وميليشياته كإرهابيّ".

ونوّه هاني سليمان بأنّ إيران خسرت كثيراً بمقتل سليماني من خلال النّظرة على النّفوذ وعلاقاته، ونظراً لتعرّيض القادة الإيرانيّين من خلال الاستهداف بهذا الشّكل، وبالتّالي إيران في موقف حرج لعدم القدرة على الحفاظ على القادة كسليماني.

واشارة هاني إلى أن ايران دخلت مرحلة جديدة "صعبة وكبيرة" من خلال الدخول إلى المواجهة وتحدي مباشر مع الولايات المتحدة الامريكية "اعتقد نحن الأن أمام اختبار صعب للنظام الإيراني".

وأشار هاني أنّ مقتل سليماني ينعكس بشكل سلبيّ على النّفوذ الإيرانيّ، وفي مشهدها السّياسيّ بالدّاخل أيضاً، وأضاف قائلاً: سليماني كان له تأثير كبير في حلب والبوكمال بعد تحريرها مع قادة العمليّات الرّوسيّة، فمقتله سيؤدّي إلى نهاية النّفوذ الإيرانيّ داخل الأراضي السّوريّة".

وكشف الخبير في الشّؤون الإيرانيّة خلال حديثه عن نهاية مشروع حزب الله الجديد في سوريا "مقتل سليماني يعني نهاية مشروع حزب الله الجديد في سوريّا، أعتقد أنّ كلّ ذلك ربّما مهدد الآن، لذا هنالك حاجة لعبور هذه المرحلة في الدّاخل وإعادة ضبط فيلق القدس الّذي يركّز عليه النّظام الإيرانيّ".

وفي التطرق على تأثيرات التصعيد الامريكي والإيراني على المنطقة قال سليمان" العراق، لبنان، سوريا واليمن محطات ملتهبة ومشتعلة لا تحتمل المزيد، اعتقد أن الامور سيكون فيها جيدة في الفترة القادمة، ربما يكون هنالك تصعيد في الفترة القادمة من جانب ايران ولن تتوقف مكتوفة الايدي في ظل تعارض المصالح وفي ظل رغبتها لتنظيم نفوذها الاقليمي التي تستغل الطائفية واستخدام سياسة الدين ورغبتها في تظليل الثورة.

وانهى الباحث في الشأن الإيراني والمدير التنفيذ للمركز العربي للبحوث والدراسات، الدكتور هاني سليمان، حديثه بالقول" ايران معتزمة وماضية للتأكيد في هذه المعادلة وهذه الرمزية والمكانة لكن واشنطن لن تسمح لها في حدود حقوق المصالح الامريكية واعتقد ان الامور ستشتعل في الفترة القادمة وستشهد توترات وستكون تأثيرها قريبة على الدول العربية.

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ANHA