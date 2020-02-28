​​​​​​​باحث مصريّ: يجب حماية أوجلان لأنّه يحمل أفكاراً تنهي مأساة الشّرق الأوسط

وكانت وسائل إعلام تركيّة قد تداولت أمس أنباء حول نشوب حريق في جزيرة إمرالي, حيثُ يُعتقل القائد عبد الله أوجلان بعد المؤامرة الّتي حِيكت ضدّه في شباط عام 1999.

"التّخلّص من الزّعماء المناوئين سمة من سمات طواغيت الشّرق الأوسط"

وحول ذلك قال الباحث والصّحفيّ المصريّ محسن عوض الله: "إنّ السّلطات التّركيّة مُطالَبة وبشكل فوريّ بكشف ملابسات هذا الحريق وأسبابه ومدى تأثيره ومدى قربه من السّيّد أوجلان, وضرورة كشف الحالة الصّحّيّة له, ربّما يكون هذ الأمر بفعل فاعل, ربما تكون هناك نيّة فعليّة من قبل تركيّا للتّخلّص من السّيّد أوجلان, وهذه سمة ليست ببعيدة عن طواغيت الشّرق الأوسط، ورأينا كيف البعض منهم تخلّصوا من الزّعماء المناوئين لهم".

"أردوغان يحاول الهرب من مأزقه السّياسيّ"

وأضاف: "من الضّروريّ إحداث نوع من الضّغط, سواء من الشّعب الكرديّ داخل تركيّا, أو من الكرد في عواصم العالم عبر التّظاهر أمام السّفارات التّركيّة, لإجبار تركيّا على الكشف عن ملابسات هذا الحريق, وكشف حقيقة الوضع الصّحّيّ للسّيّد أوجلان, ليس من السّهل محاولة اغتيال رجل بحجم أوجلان بهذه الطّريقة, ولكن من الوارد أن يفعلها أردوغان, في محاولة منه للهروب من مأزقه, ومخاوفه السّياسيّة, ولذلك الأمر خطير".

"يجب الضّغط لحماية أوجلان الّذي يحمل أفكاراً تُنهي مأساة الشّرق الأوسط"

وتساءل عوض الله قائلاً: "هل يتحايل أردوغان على قوانين الاتّحاد الأوروبّيّ الّتي علّقت حكم الإعدام, ويبدل ذلك باختلاق حريق بما يشبه الانقلاب المزعوم والتّمثيليّ, يجب أن تكون هناك وقفة تحمي أوجلان الّذي تحمل أفكاره حلّاً نهائيّاً لمأساة الشّرق الأوسط".

وطالب عوض الله الجهات الدّوليّة بالتّحرّك قائلاً: "يجب على السّلطات التّركيّة بشكل فوريّ الكشف عن الحالة الصّحّيّة للسّيّد عبد الله أوجلان, وعلى المؤسّسات الدّوليّة أن تضغط على أنقرة من أجل ظهور السّيّد أوجلان لطمأنة أنصاره ومؤيديه".

واختتم عوض حديثه قائلاً: "على الحكومة التّركيّة, أن تدرك أنّها مسؤولة مسؤوليّة كاملة عن سلامة السيد أوجلان، وأن تهديد حياته أو وجود مخطّط للتخلّص منه سيكون له تبعات شديدة قد تعصف باستقرار ومستقبل تركيّا".

(د ج)

ANHA