​​​​​​​انقطاع المياه في عين عيسى واللجنة المعنية توضح الأسباب والتدابير المتخذة

وانقطعت مياه الشرب في ناحية عين عيسى منذ عدة أيام بعد نفاذ خزان المياه في محطة مياه عين عيسى، 1 كيلومتر جنوب الناحية، الذي يزوّد الناحية بالمياه.

وعن أسباب انقطاع المياه في الناحية أوضحت لجنة المياه في عين عيسى بأن السبب هو توقف مضخة الزاهرة التي تغذي محطة عين عيسى بالمياه، بعد انخفاض منسوب مياه قناة ري البليخ التي تزودها.

وبينت بأن انخفاض المنسوب ناتج عن أعمال الصيانة التي يقوم بها مجلس الرقة المدني للجسور المنظمة للمياه على قناة ري البليخ، ومن أهمها جسر تل السمن شمالي، الذي يعتبر الشريان الحيوي للمواصلات بين الرقة والريف الشمالي.

ولفتت إلى أنهم يزودون 20 بالمئة من الناحية من مضخة الفليحية، 7 كيلو متر غرب الناحية، فيما يعملون على سدّ النقص عن طريق 3 صهاريج جوالة، تعمل على مدار الـ 24 ساعة، لتوزيع المياه على الأحياء المتبقية من الناحية بالإضافة إلى المراكز والدوائر الخدمية فيها.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسلونا من القائمين على إصلاح جسر تل السمن، فإن فترة صيانته قد تستغرق 60 يوماً، مبينين أنهم باشروا بالعمل بتاريخ 18 من الشهر الحالي.

هذا وتعرضت الجسور المنظمة للمياه على قناة ري البليخ للتخريب أثناء معارك ضد مرتزقة داعش ، حيث عمد المرتزقة إلى تفجير أقسام منها لإعاقة تقدّم قوات سوريا الديمقراطية أثناء تحريرها للريف الشمالي والغربي من مدينة الرقة في حملة غضب الفرات.

(ج)

ANHA