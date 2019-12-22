​​​​​​​انفجار عبوتَين ناسفتَين بالرّقة دون أضرار

وقال المركز الإعلاميّ لقوّات الأمن الدّاخليّ في منطقة الرّقة إنّ قوّاتهم طوّقت حي الفردوس مساء هذا اليوم بعد سماع دوي انفجارين بالحي، ليتبيّن أنّهما ناجمَان عن انفجار عبوتين ناسفتين بالحي، وضمن مبنى مهجور خلف مبنى النّيابة العامّة (مبنى المحكمة سابقاً) ولم تحدث أيّ أضرار بشريّة خلال التّفجيرين.

وأشارَ إداريّ بهندسة الألغام أنَّهم عملوا على تمشيطِ الموقع من الأجسام المتفجّرة، والتأكُّد من خلوّه, موجّهاً نداء للمدنيّين بالإبلاغ الفوريّ عن أيّ جسمٍ غريب ومشبوه لأقرب مركز لقوّات الأمن الدّاخليّ.

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ANHA