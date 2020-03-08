​​​​​​​انطلاق فعاليات احتفالية الثامن من آذار في كوباني وحلب

كوباني

بمشاركة الآلاف من النساء الكرديات والعربيات والأرمنيات والتركمانيات، انطلقت في مدينة كوباني فعاليات الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لنساء مناطق شمال وشرق سوريا لما حققته النساء من مكتسبات وإثبات لإرادة المرأة الحرة وقدرتها على الانخراط والمشاركة في جميع ميادين الحياة.

وتحمل احتفالية هذا العام في كوباني شعار "نضالنا حرية، مقاومتنا نصر"، تشارك فيها نساء كوباني وريفها، عين عيسى، كري سبي/تل أبيض وصرين.

وتحتشد النساء في ساحة المرأة الحرة التي زُينت بالألوان الزاهية استعداداً لاستقبال هذا اليوم.

ورُفعت في الساحة صور القائد عبدالله أوجلان وعدد من المناضلات الشهيدات ومنهم هفرين خلف الأمين العام لحزب سوريا المستقبل التي استشهدت على يد مرتزقة تركيا، الأم عقيدة والشهيدة ساكينا جانسيز وآمارا، إضافة إلى أعلام مؤتمر ستار.

ومن المقرر خلال الاحتفالية إلقاء عدة كلمات بالإضافة إلى تنظيم عروض فنية تقدمها نساء شابات.

حلب

انطلقت منذ قليل احتفالية الثامن من آذار التي نظمها مؤتمر ستار في ساحة الاحتفالات أمام مشفى حنان في حي الأشرفية، بمشاركة المئات من نساء أحياء الشيخ مقصود والأشرفية.

تحت شعار " نضالنا حرية مقاومتنا نصر " أقام مؤتمر ستار احتفالية لنساء حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمناسبة 8 آذار، وزُين المسرح بصور الشهيدات الفدائيات " هفرين خلف، أفستا خابور، بارين كوباني، والوالدة عقيدة"، وصور القائد عبدالله أوجلان، وأعلام وحدات حماية المرأة والشعب.

وتوافد المئات من نساء الحي مرتديات زيهن الكردي الفلكلوري مع وضع وشاح وحدات حماية المرأة على رؤوسهن إلى ساحة الاحتفالية.

هذا وستستمر الاحتفالية بقراءة رسالة القائد عبدالله أوجلان في آخر لقاء معه، وكلمة باسم مؤتمر ستار من قبل الإدارية في منسقية مؤتمر ستار هدية يوسف.

وستتخلل الاحتفالية تقديم عروض غنائية وأخرى للرقص من قبل فرق مركز جميل هورو للثقافة والفن.

(كروب/س و)

ANHA