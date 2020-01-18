​​​​​​​انطلاق أعمال منتدى الاتفاق الوطني في مدينة آمد

بدأت في ناحية سور في مدينة آمد أعمال "منتدى الاتفاق الوطني" بمشاركة 8 أحزاب كردية، كما شارك في المنتدى الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الكردستاني ليلى كوفن، الرئيس المشترك لحزب الأقاليم الديمقراطي صالح آيدنيز وكسكيك بايندر، الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي سزاي تمل، والسياسي الكردي أحمد تورك.

كما يشارك أيضاً ممثلون عن الجمعية الكردية الثورية الديمقراطية، حزب الإنسان والحرية، الحزب الشيوعي الكردستاني، المنصة الديمقراطية الكردي – شمال، الحزب الديمقراطي الكردستاني – تركيا، حزب الحرية وممثلين عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى في اليوم الأول مناقشة نموذج الوفاق الوطني، حيث سيتم طرح ثلاثة نماذج للاتفاق الوطني على طاولة الحوار، وهي "تشكيل مجلس وطني"، أو "مؤتمر وطني" أو "جبهة ديمقراطية". و سيناقش المشاركون في هذا الصدد عدداً من نماذج التحالفات، والتوافقات القائمة في كردستان، منها نموذج حركة الاتحادي الوطني الكردي (TEVKURD)، مؤتمر المجتمع الديمقراطي (KCD)، تجربة إقليم جنوب كردستان الفدرالي، وحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) والمجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS) وعدد من النماذج العالمية، ودراسة برامجها ونظمها الداخلية.

وفي المحور الثاني للمنتدى سيتم مناقشة المبادئ الأساسية لتحقيق الوحدة الوطنية، والعوائق والمشاكل التي تحول دون تحقيقها.

أما في المحور الثالث فسيتم إعداد خارطة طريق لتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة هجمات الإبادة التي يتعرض لها الكرد.

هذا ومن المقرر أن ينهي المنتدى أعماله يوم غدٍ بإصدار البيان الختامي.

(ك)