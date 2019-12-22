​​​​​​​انتهاء دوري كرة القدم لمدارس منطقة ديرك

وبدأ الدوري بتاريخ 3 كانون الأول بمشاركة 18 فريقاً من مدارس إعداديات وثانويات مدينة ديرك باسم الشهيدة هفرين والذي نظمته لجنة النشاطات والفعاليات في المجمع التربوي في مدينة ديرك.

وبدأت المباراة بإطلاق الحكم صافرة بدء المباراة التي جمعت بين فريقي سليم حمي وطبكة، والتي فاز فيها فريق سليم حمي بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، كما فاز فريق تل خنزير على فريق علي كاميش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وانتهت المباراة بصافرة الحكم ليُعلن نهاية الدوري بفوز كل من الفريقين فريق سليم حمي للبنات، وفريق تل خنزير للشباب المُقام في ملعب الكورنيش البلدي، ومن ثم قامت لجان التحكيم بتوزيع الجوائز على الفائزين.

(كروب/م ح)

ANHA