والفرق المُشاركة في الدوري السباعي لكرة القدم والذي نُظم في قرية الشورى شمال تل حميس بـ 5 كم، هم كل من "فريق حركة الشبيبة الثورية، الخرنوبي، فارسوك، الناعم، الشورى، الصالحية، تل أحمد، فرفرة، مثلوثة، شرموخ، خرنوبي الرعيدات، سعدية الكراد، سعدية العرب، الحصوية، أبو خزف، عوينة، الحنوة، الجسيي، بلقيس، الخولة".

وضم كل فريق من الفرق المشاركة 7 لاعبين وحارس مرمى، ومدّة كل مباراة 25 دقيقة.

وأُطلق اسم الشهيد فارس على الدوري، وفارس سيف الدين العبد الله كان مقاتلاً في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، واستشهد أثناء حملة تحرير الرقة من مرتزقة داعش.

وحُسمت المباراة النهائية لصالح فريق حركة الشبيبة الثورية السورية بعد فوزه على فريق قرية الخرنوبي بثلاثة أهداف لهدف.

(ش أ/ أ ب)

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