​​​​​​​انتهاء الفصل الدراسي الأول في إقليمي الجزيرة والفرات

أنهى، اليوم الخميس، طلبة إقليمي الفرات والجزيرة شمال وشرق سوريا اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 2019/2020.

إقليم الجزيرة

وبلغ عدد الطلبة الذين خضعوا للاختبارات في المراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي 230489 طالب وطالبة، ضمن 1762 مدرسة، بينهم 105635 في مقاطعة قامشلو، و124854 في مقاطعة الحسكة.

وتوقفت العملية التعليمية في كافة مدارس شمال وشرق سوريا عقب الهجمات التركية على مدينة سري كانية وكري سبي (تل أبيض) في 9 تشرين الأول 2019، مدة 15 يوماً، كما خرجت 150 مدرسة في سريه كانيه عن الخدمة نتيجة احتلالها من قبل تركيا ومرتزقته، وكان يرتادها 17526 طالب وطالبة، و120 مدرسة في ناحية تل تمر ويرتادها 7633، وفي الدرباسية 114 مدرسة يرتادها 9807، و81 مدرس في زركان كان ويرتادها 842 طالب وطالبة.

ودمر الاحتلال التركي خلال العام الدراسي 2019/2020، 21 مدرسة، 20 منها في سري كانيه وواحدة في مدينة ديرك.

ولتلافي ابتعاد طلبة المناطق المحتلة عن الدراسة، افتتحت هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة مدارس في مخيمات إيواء المهجرين قسراً.

نائية هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة فريدة ابراهيم أوضحت: "لتعويض الطلبة ما فاتهم افتُتحت مدارس في مخيم واشوكاني ويتلقى الطلبة الدروس ضمنها على شكل 3 مناوبات".

وتمنت هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة النجاح والتوفيق لكافة الطلبة.

إقليم الفرات

وبلغ عدد الطلبة الذين خضعوا للاختبارات الفصلية 97266 طالب وطالبة في مدينة كوباني وريفها، ناحية صرين وعين عيسى في إقليم الفرات.

وعلى إثر الهجمات التركية التي تعرضت لها مقاطعة كري سبي/تل أبيض التي تتبع لإقليم الفرات، توقفت 281 مدرسة عن استقبال الطلبة.

والعدد الإجمالي للمدارس التي تأثرت بالهجمات التركية على المنطقة بلغ 391 مدرسة، حيث توقفت عن استقبال الطلبة في مقاطعة كري سبي المحتلة وعلى الشريط الحدودي من عين عيسى وحتى كوباني، بينها مدارس تدمرت أو تعرضت للضرر بسبب الهجمات.

وفي كوباني وصرين وعين عيسى ـ وهذه المناطق جميعها تتبع لإقليم الفرات ـ ما تزال 574 مدرسة تستقبل الطلبة، ويشرف عليها 4019 معلم ومعلمة.

وكان من المقرر أن يخضع طلبة مناطق شمال وشرق سوريا للاختبارات الفصلية في 16 كانون الثاني، إلا أن الهجمات التركية أثرت على العملية التعليمية بشكل كبير، ولتعويض الطلبة مددت هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا عبر تعميم، في 19 كانون الثاني، الفترة الدراسية إلى 30 كانون الثاني.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام 2019/2020 في 9 شباط.

(أ ب)

ANHA