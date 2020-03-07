​​​​​​​اليونان: أردوغان يروّج للأخبار الكاذبة ويستخدم اللاجئين كبيادق جيوسياسية

وشدد رئيس الوزراء اليوناني، في مقابلة مع قناة "CNN" الأمريكية، على أن الرئيس التركي يجب أن يفهم أنه لا يمكن ابتزاز أوروبا بورقة المهاجرين، وأن يتوقف عن "كونه المحرض على نشر أخبار كاذبة".

وعدّ رئيس الوزراء أن ما تقوم به تركيا حيال فتح المجال أمام المهاجرين بالعبور إلى اليونان "محاولة من قبل تركيا لاستغلال المهاجرين واللاجئين كبيادق جيوسياسية لتعزيز مصالحها الخاصة".

وأوضح أن الاتفاق الذي وقّعته تركيا والاتحاد الأوروبي "مات" لأن أنقرة خرقت الاتفاقية بالكامل بسبب ما يحدث في سوريا، مؤكداً أن تركيا ملزمة بردع المهاجرين واللاجئين عن عبور الخط الساحلي مع بلاده، وبذل ما في وسعها لتقييدهم ومنعهم من عبور الحدود إلى اليونان بشكل غير قانوني.

وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أن الأشخاص الذين يحاولون العبور إلى اليونان لا يأتون من سوريا وإنما من تركيا، مشيراً إلى أن العديد منهم يتحدثون اللغة التركية بطلاقة، وأنهم يتلقون الدعم الكامل من الحكومة التركية.

وعدّ أن ما تقوم به اليونان تجاه المهاجرين غير الشرعيين، الذين يحاولون العبور عبر الحدود التركية اليونانية، هو شكل من أشكال حماية الحدود، موضحاً أن أثينا قالت إنها ستقوم بذلك وأن هذا حقها.

وفتحت تركيا الحدود أمام اللاجئين لعبور السوريين إلى اليونان في محاولة لابتزاز الاتحاد الاوروبي بورقة اللاجئين، وذلك بعد امتناع أوروبا عن تقديم الدعم لتحركات تركيا في سوريا.

(آ س)