​​​​​​​اليمن.. 70 جندياً على الأقل قُتلوا وهادي يهاجم الحوثيين

وأعلنت مصادر طبية وعسكرية، اليوم الأحد، أن سبعين جندياً يمنياً قُتلوا على الأقل في هجوم بصواريخ على مسجد في محافظة مأرب.

وقال مصدر طبي في مستشفى مأرب العام: إن سبعين شخصاً على الأقل قُتلوا في الهجوم الذي وقع السبت.

وقالت مصادر عسكرية يمنية: إن المعسكر يقع في مدينة مأرب التي تبعد 170 كيلومتراً شرق صنعاء، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف مسجداً داخل المعسكر أثناء صلاة المغرب مساء السبت.

وندد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالهجوم معتبراً أنه "عملية إرهابية غادرة وجبانة"، بحسب ما أوردت وكالة سبأ اليمنية الرسمية للأنباء.

وأضاف:" إن الأفعال المشينة للمليشيات الحوثية تؤكد دون شك عدم رغبتها أو جنوحها للسلام".

ولم تعلن جماعة أنصار الله (الحوثيون) حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

وتدور الحرب في اليمن منذ 2014 بين الحوثيين المقربين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى جانب الجنوبيين.

وقد تصاعدت حدّتها في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس التحالف العسكري دعماً لحكومة هادي.

(ي ح)