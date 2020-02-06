​​​​​​​الوطني الكردي يعيد فتح مكتبه في كوباني

وأعاد المجلس الوطني الكردي فتح مقره يوم الاثنين الماضي، بعد أن سمحت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بافتتاح المكاتب كبادرة حسن نيّة في إطار مساعي تحقيق الوحدة الوطنية الكردية.

وأغلق المكتب في الـ15 من آذار/مارس من عام 2017، بعد رفض المجلس الوطني ترخيص مقراته في عموم مدن شمال وشرق سوريا، عقب إعلان الهيئة الداخلية للإدارة الذاتية عن ضرورة ترخيص جميع المكاتب العائدة للأحزاب والحركات السياسية.

ويضم المجلس في كوباني 6 أحزاب وحركات سياسية يشكلون هيكلية المجلس الوطني وهي "حزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا، حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا، حركة الإصلاح ، حزب الوحدة الكردستاني ، تيار المستقبل"، إلى جانب 3 شخصيات مستقلة ضمن المجلس العام في المقاطعة.

(ز س/ ج)

ANHA