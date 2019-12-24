​​​​​​​الهلال الأحمر الكردي يعالج 190 حالة يومياً والمنظمات الدولية في سبات

هجّر الهجوم التركي على مناطق شمال وشرق سوريا منذ الـ 9 من شهر تشرين الأول أكثر من 300 ألف من سكان تلك المناطق .

وبالرغم من قلة الإمكانيات المتوفرة لدى الهلال الأحمر الكردي، وتوقف برامج عمل أغلب المنظمات الدولية بعد الهجوم التركي، يقوم الهلال الأحمر الكردي وبشكل يومي بجولات في الأرياف والمناطق التي ينتشر فيها النازحين والمهجرين برفقة العيادات الجوالة.

ويصل عدد الحالات التي تتلقى العلاج يومياً حوالي الـ 190 حالة، أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وفي لقاء لـ ANHA مع خليل الأحمد، أحد الكوادر العاملة في العيادات الجوّالة أشار الى أن الهلال الاحمر الكردي يعمل قدر المستطاع، وبالاستفادة من الإمكانات المتوفرة على تغطية احتياجات الأهالي وخاصة المُهجّرين من المناطق التي احتلتها تركيا من أدوية وعلاج وعلى مدار الـ 24 ساعة.

ويؤدي الهلال الأحمر عمله بالتعاون والتنسيق مع المجالس المحلية في القرى والبلدات التي تقوم بإحصاء الحالات المرضية وعدد المُهجّرين الذين يسكنون ضمن نطاق القرية أو البلدة لتسهيل الوصول إليهم.

كما أكّد الأحمد أنه وبسبب قلة الدعم والإمكانات، تُعطى الأولوية في العلاج وتوزيع الأدوية للنساء والأطفال والحالات الحرجة، مُوضّحاً أن الهلال الأحمر الكردي لم يتلق حتى الآن أي دعم من أي جهة، وأنه يعمل حسب الإمكانات المتوفرة لديه.

وعبّر الأهالي عن شكرهم وامتنانهم على ما يبذله الهلال الاحمر الكردي من مجهود لتخفيف معاناة المهجرين والفقراء على حد سواء، مطالبين جميع المنظمات الدولية بتقديم الدعم اللازم والأدوية وخاصة أدوية السكري وأمراض القلب التي تكاد أن تكون شبه معدومة.

(م)

ANHA