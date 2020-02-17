​​​​​​​الهلال الأحمر الكردي يطلق حملة لقاحات في كوباني

وتستمر الحملة خمسة أيام يشارك فيها 60 شخصاً؛ 40 منهم في كوباني و20 في ناحية صرين.

وتأتي برعاية منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

اللقاحات في هذه الحملة تختلف عن الجرعات الروتينية التي يتم تلقيح الأطفال بها شهرياً أو أسبوعياً في مراكز الهلال الأحمر الكردي.

وتنتشر الفرق المشاركة بالحملة في جميع المراكز الصحية في مناطق إقليم الفرات.

المسؤولة عن حملة التلقيح في الهلال الأحمر الكردي سلوى محمد قالت : إن آخر حملة لقاحات مماثلة كانت عام 2018 ويعود السبب في عدم انتظام هذه الحملات، منذ ذلك الحين وإلى الآن، إلى عدم توفر اللقاحات.

وأشارت سلوى إلى أن "هذه الحملة لا علاقة لها بالحملات الروتينية التي نقوم بها كل أسبوع، وتشمل ضرب الحقن للصغار".

(ع م/ج)

ANHA