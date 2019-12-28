​​​​​​​الهلال الأحمر الكردي في عفرين يعالج أكثر من 700 مريض يومياً

في ظل التهجير والظروف الصعبة التي يعيشها أهالي عفرين المحاصرين في مقاطعة الشهباء، تتفاقم حالات المرض ونقص كميات الأدوية بسبب الحصار.

مع قدوم فصل الشتاء تزداد معاناة أهالي عفرين في مقاطعة الشهباء، حيث تشهد المقاطعة نقص اً كبيراً في الكوادر الطبية بالإضافة لفقدان عدة أنواع من الأدوية.

توجد في مقاطعة الشهباء 7 مراكز طبية للهلال الأحمر الكردي، مُوزّعة على الشكل التالي" ناحية أحداث وإحرص وبلدة تل رفعت وقريتي الزيارة وبرج قاص ومخيمي سردم وبرخدان"، ويتوافد إلى المركز حولي 150 – 200 مريض يومياً .

يعمل في المنظمة 60 عضو/ة على مدار الـ 24 ساعة رغم الإمكانيات المحدودة وقلة الدواء والكوادر الطبية، بالإضافة إلى افتتاح هذه النقاط دورات تدريبية للإسعافات الأولية للأهالي.

وتتفرع عن هذه المراكز عدة لجان ومنها "لجنة لتوزيع حليب الأطفال، ولجنة الدعم النفسي للأطفال والأهالي"، وأعضاء للدورات الصحية، بالإضافة إلى المحاضرات حول "السيكولوجيا (علم النفس)" لمراعاة الظروف التي مر بها المُهجّرين بعد الهجمات التركية وارتكاب المجازر بحقهم.

وعن تزايد الأمراض في مقاطعة الشهباء قالت الإدارية في نقطة الهلال الأحمر الكردي في ناحية أحداث مجدولين زينو "في العام المنصرم كانت نسبة الأمراض الموسمية70%، مقارنة مع هذا العام، من هذه الأمراض ما نسبته 85% وخاصة داخل المخيمات، والحالات التي تكثر في المخيم بفصل الصيف هي حالات التهاب المعدة والأمعاء، تقريباً كل يوم 50 حالة إسهال وإقياء، ومرض التهاب الكبد (أبو صفار)".

وقالت مجدولين "الأمراض التي تتفاقم خلال فصل الشتاء هي التهاب القصبات وهو المرض الذي يتزايد يومياً، ونسبته زادت في هذا العام عن 80% عن العام بالمقارنة مع العام المنصرم، حيث كانت النسبة 50 %، بالإضافة الى امراض الربو التحسسي".

وناشدت مجدولين كافة المنظمات الدولية والإنسانية بالمساعدات من كافة النواحي الصحية والإغاثية والنفسية، وقالت "نحن كمنظمة الهلال الأحمر الكردي لم نتلق مساعدات من أي منظمة إغاثية، ونطلب بالمساعدات لأهلنا النازحين في مقاطعة الشهباء ".

ورصدت وكالتنا آراء بعض المرضى في المركز الطبي، حيث قالت شفيقة سليمان " منذ نزوحنا لمقاطعة الشهباء والهلال الأحمر الكردي يقدم لنا المساعدة، نحن مرضى، وكمية الدواء قليلة هنا، نتمنى من جمعيات حقوق الإنسان القيام بواجبها اتجاهنا ومساعدة أهالي عفرين".

ومن جانبها قالت نازلية دادوا " ازداد مرضانا بعد خروجنا من بيوتنا، هُجّرنا مع أطفالنا، كل أمراضنا ستشفى عند عودتنا إلى ديارنا في عفرين ".

وأضافت الأم ضحى محمد "نُريد العودة إلى بيوتنا، فوضعنا صعب هنا، ولا يوجد أطباء مختصون، والحالة المادية صعبة جداً".

ANHA