​​​​​​​النظام يهدد باستمرار المعارك بعد السيطرة عل حلب وخلاف أمريكي روسي بِشأن فنزويلا

تطرقت الصحف العالمية اليوم, إلى المعارك في حلب, بالإضافة إلى الخلاف الأمريكي الروسي حول فنزويلا, وإلى محاكمة نتنياهو.

الإندبندنت: معركة حلب انتهت بتحريرها ولكن المعركة الحاسمة قادمة

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها الوضع في إدلب وحلب, وفي هذا السياق قالت صحيفة الإندبندنت: "مؤيدو الحكومة يحتفلون بهزيمة المتمردين في حلب، بينما تتكشف الكوارث الإنسانية على الجانب الآخر من خطوط المعركة"

وخلال الأسبوع الماضي، فرّ الآلاف من العائلات اليائسة من الغارات الجوية والقصف في غرب حلب، والكثير منهم غادروا منازلهم للمرة الثالثة أو الرابعة في بحث غير مجدٍ على ما يبدو عن الأمان.

وفي الوقت نفسه، داخل المدينة نفسها، خرجت حشود من مؤيدي الحكومة إلى الشوارع للاحتفال بهزيمة قوات المتمردين، وأعلن الجيش السوري انتصاراً رمزياً واستراتيجياً في معركة حلب الطويلة.

وفي خطاب متلفز يوم الاثنين ، وعد الرئيس بشار الأسد بالمضي قدماً في الهجوم.

وقال: "هذا التحرير لا يعني نهاية الحرب، ولا يعني نهاية المخططات، أو نهاية الإرهاب، أو استسلام الأعداء, لكن هذا يعني أننا نفرك أنوفهم في التراب كمقدمة للنصر الكامل وقبل هزيمتهم ، عاجلاً أم آجلاً".

واشنطن تايمز: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة روسية لتشغيلها قطاع النفط بفنزويلا

وبشأن الخلاف الروسي الأمريكي قالت صحيفة واشنطن تايمز: "فرضت إدارة ترامب يوم الثلاثاء عقوبات جديدة قوية على شركة نفط عملاقة روسية لدورها في مساعدة نظام الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو، وفرض القيود على الرغم من المخاوف السابقة حول تأثير هذه الخطوة على أسواق الطاقة العالمية.

وزعم المسؤولون الأمريكيون أن الشركة الروسية كانت "المزود الساحق للتجارة لنفط نظام مادورو وقدمت كمية هائلة من الموارد المالية والعملة الصعبة التي دخلت فنزويلا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن واشنطن استهدفت بالمعاقبة شركة "روسنيفت" التجارية المملوكة لروسيا والمسجلة في سويسرا وتعمل في مجال التجارة النفطية .

وأشار إلى أن العقوبات ستشمل كذلك ديديير كاسيميرو رئيس مجلس إدارة الشركة والمسؤول عن تجارة البتروكيماويات، وعمليات التكرير بسبب عمله باسم الشركة، موضحاً أن هذه الشركة تقوم بإبرام الصفقات الدولية لبيع ونقل النفط الخام الفنزويلي بما يعزز النظام الديكتاتوري في فنزويلا.

الغارديان: محاكمة نتنياهو تبدأ في 17 مارس / آذار

وفي الشأن الإسرائيلي قالت صحيفة الغارديان: "من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء جلسة الاستماع الأولية، حيث سيتم قراءة لائحة الاتهام".

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد ستبدأ يوم 17 مارس آذار أي بعد أسبوعين من موعد الانتخابات العامة، وأضافت الوزارة في بيان أن نتنياهو يجب أن يكون حاضراً في الجلسة التي ستشهد قراءة لائحة الاتهامات الموجهة إليه، وينفي نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه في ثلاث قضايا فساد, وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه اتهامات، وهو في المنصب.

(م ش)