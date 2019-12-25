​​​​​​​النظام يعلن فشل الاتفاقيات الروسية التركية وأردوغان يأمر بنقل المرتزقة إلى ليبيا

تطرّقت الصحف العربية الصادرة اليوم إلى الخلافات الروسية التركية بشأن سوريا, بالإضافة إلى الأزمة في لبنان والعراق, وإلى الوضع الليبي.

الشرق الأوسط: المعلم: اتفاق موسكو وأنقرة حول إدلب فشل والخيار العسكري هو البديل

تناولت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم في الشأن السوري عدة مواضيع كان أبرزها الخلافات الروسية التركية, وفي هذا السياق قالت صحيفة الشرق الأوسط "أطلق وزير الخارجية السوري وليد المعلم تصريحات لافتة في العاصمة الروسية، أشار فيها إلى فشل التفاهمات الروسية - التركية حول إدلب، وقال إن الخيار العسكري بات البديل المطروح لها. وانتقد «اتفاق سوتشي» المُوقّع بين أنقرة وموسكو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حول مناطق الشمال السوري، وقلل من احتمالات إطلاق حوار بين دمشق وأنقرة، مشيراً إلى «عدم جدوى» ذلك".

ورغم أن المعلم استهل حديثه بالإشارة إلى رغبة سوريا في تعزيز وجود الشركات الروسية، وحصولها على عقود مُجزية، لكنه في الملفات السياسية وجّه انتقادات قوية لاتفاق موسكو وأنقرة حول إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب، وقال المعلم، إن الاتفاق الذي وقّع في سبتمبر (أيلول) عام 2018 «فشل بسبب عدم قيام تركيا بتنفيذ التزاماتها»، مُضيفاً أن «الخيار العسكري هو البديل»، في إشارة إلى العمليات العسكرية الجارية حالياً في إدلب.

وتطرّق المعلم إلى اتفاق آخر وقّعه الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، في سوتشي في أكتوبر الماضي، بعد انطلاق العمليات العسكرية التركية، وهدف إلى وقف التوغل التركي في الأراضي السورية، ووضع ترتيبات للوضع في الشمال السوري. وقال إن هذا الاتفاق «ما زال قائماً»، لكنه «اتفاق عسكري ولم يضمن إنهاء الاحتلال التركي لأراضي سوريا». ونوّه الوزير السوري بالسياسة التركية في المنطقة القائمة على التغيير الديموغرافي. وقال إن موسكو وطهران «لم تُقدما ضمانات بأن الوجود التركي مؤقت»، وأنهما «قدمتا فقط تأكيداً يستند إلى ما تقوله أنقرة لحليفيها الروسي والإيراني»، مشيراً إلى أن «الإحلال الديموغرافي وتغيير أسماء الشوارع وإدخال مناهج تعليمية تركية، كل هذا لا يدل على أن الاحتلال التركي مؤقت».

البيان: برلمان العراق يخضع للشارع ويمرّر قانون الانتخابات

وفي الشأن العراقي قالت صحيفة البيان "في انتصار للمتظاهرين في العراق، مرّر البرلمان قانون الانتخابات الجديد في خطوة لقيت تثمين ساسة عراقيين، فيما قطع المتظاهرون طرقات وأغلقوا غالبية الدوائر الرسمية في جنوب العراق، احتجاجاً على ترشيح رئيس وزراء سبق أن كان جزءاً من السلطة.

وصادق البرلمان العراقي، مساء أمس، على قانون الانتخابات الجديد، الذي كان أحد المطالب الرئيسة للاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ مطلع أكتوبر الماضي. وكان لافتاً في قرار مجلس النواب العراقي هو أنه وافق على تشريع القانون الجديد، بكل بنوده، بعد تجاوز النقاط الخلافية.

الشرق الأوسط: الحريري إلى مواجهة مفتوحة مع العهد

وفي الشأن اللبناني قالت صحيفة الشرق الأوسط "أطلق رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري أمس مرحلة «المواجهة المفتوحة» مع عهد الرئيس ميشال عون، وخصوصاً مع صهره وزير الخارجية جبران باسيل الذي جزم الحريري بأنه «لن يتعاون معه مطلقاً بعد اليوم... إن لم يعتدل».

وأبدى الحريري حرصه الواضح على التهدئة مع «الثنائي الشيعي»، أي حركة أمل و«حزب الله»، من منطلق رفض الفتنة السنية - الشيعية، في مقابل حرب مفتوحة على باسيل، الذي اتهمه مباشرة بالسعي للسيطرة على البلد، من دون أن يحيّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مُعتبراً أن فريق الرئيس «يتعامل مع الدستور والقانون على أنه وجهة نظر».

وقال الحريري إن «المُستهدف الآن هو الحريرية السياسية التي سيحاولون تحميلها مسؤولية كل المصائب التي نزلت بالبلد، لكن من سيحاول أن يدفن الحريرية السياسية سيكون كمن يدفن نفسه... يريدون حرب إلغاء، فليجربوا»".

العين: الجيش الليبي يتقدم نحو قلب طرابلس ويصد هجوماً للمليشيات

وفي الشأن الليبي قالت صحيفة العين "قال شهود عيان إن الجيش الليبي صد هجوماً من مليشيات السراج بالقرب من خزانات النفط جنوبي العاصمة طرابلس.

ونقلت صحيفة العين عن مصادر بالعاصمة طرابلس أن الجيش الليبي شن هجوماً عنيفاً على طريق المطار المؤدي إلى حي أبو سليم بوسط العاصمة طرابلس، نتج عنه السيطرة على مستودع الغاز بطريق المطار، ووصوله إلى محيط خزانات النفط، بالإضافة لاغتنام الجيش الليبي 4 آليات تحمل مدافع (م ط 14.5) وآلية مُصفّحة يُعتقد أنها لأحد قادة المليشيات المندحرة.

البيان: أردوغان يأمر بنقل إرهابيين من سوريا إلى ليبيا

وبدورها صحيفة البيان نقلت عن الخبير في إدارة الأزمات والحروب الاستباقية، د.أكرم الشلّي، إنه بعد تحرير الجيش السوري لأكبر معاقل للإرهابين تجري الآن بأمر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عمليات تجميع للإرهابيين لإرسالهم مع عائلاتهم إلى ليبيا. وأن مجموعات أخرى سيتم توطينهم مع عائلاتهم .

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اعرب عن مخاوفه أن تؤدي الأعمال العسكرية الناجحة ضد الإرهابيين في سوريا والعراق إلى تسلل المسلحين إلى أراضي ليبيا.

(ي ح)