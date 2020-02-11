​​​​​​​النظام يعلن السيطرة على خان العسل والراشدين بريف حلب

وقالت وكالة سانا التابعة للنظام "حررت وحدات الجيش منطقة خان العسل وحي الراشدين 4 بعد عمليات مكثفة ضد تجمعات الإرهابيين ومقراتهم والقضاء على آخر تجمعاتهم وبذلك تكون قد استكملت تحرير الجانب الشرقي من الطريق الدولي حلب- دمشق بالكامل".

وأضافت الوكالة "أن وحدات الجيش نفذت عمليات مركزة ضد إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به في الأطراف الغربية لمدينة حلب أسفرت عن دحر الإرهابيين من حي الراشدين 4 ومنطقة خان العسل باتجاه الريف الغربي وإيقاع العديد من القتلى في صفوفهم".

ومع الأعوام الأولى للأزمة السورية برز اسم خان العسل إلى واجهة الأحداث ففي مارس 2013، بث ناشطون سوريون صوراً تظهر مدنيين بالعشرات يعانون حالات اختناق شديد، ولا تظهر عليهم آثار جروح، بالإضافة إلى عدد من القتلى، في حي خان العسل بحلب، شمال غربي سوريا وأثارت هذه الحادثة ملف الأسلحة الكيماوية التي بحوزة النظام.

(ي ح)

المصدر: سانا