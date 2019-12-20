​​​​​​​النظام يسيطر على عدة قرى في إدلب والقصف يطال نقطة مراقبة تركية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستمرار الاشتباكات بين المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا من جانب، وقوات النظام من جانب آخر في إطار الهجوم الذي ينفذه الأخير على محاور واقعة بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، وذلك بغطاء جوي وبري مكثف.

وبحسب المرصد أن قوات النظام حققت تقدمات جديدة لتتمكن من السيطرة على كل من أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة ومواقع أخرى في المنطقة خلال أقل من 12 ساعة.

وعلى صعيد متصل رصد المرصد السوري سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على نقطة “المراقبة” التركية في قرية الصرمان بريف معرة النعمان، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكانت قوات النظام قد بدأت صباح أمس جولة جديدة من القصف الجوي والبري المكثف على أرياف إدلب بالتزامن مع استقدام المزيد من التعزيزات الضخمة.

ونقلت صحيفة الوطن التابعة للنظام عن مصدر ميداني قبل يومين بأن ما يقوم به النظام هي تمهيد لمعركة كبرى في إدلب, وأكد بأنها قد تبدأ في أي لحظة.

وتأتي هذه التطورات بعد فشل الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية والجولة الرابعة عشر من اجتماعات أستانا.