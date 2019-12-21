​​​​​​​النظام وروسيا يُصعّدان.. 1650 ضربة خلال 100 ساعة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن العملية العسكرية لقوات النظام في الريف الإدلبي بدعم روسي تتواصل.

حيث تستمر طائرات روسيا والنظام بتصعيد ضرباتها الجوية على أرياف إدلب الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية، بالتزامن مع تصعيد بري من قبل قوات النظام، في ظل الهجوم المتواصل على مناطق واقعة جنوب شرق إدلب منذ مساء أمس الأول.

وبحسب المرصد بأنه خلال الـ 100 ساعة الفائتة فقد تركّز القصف الجوي والبري في عمومه على ريف معرة النعمان الشرقي بمحافظة إدلب عبر مئات الغارات والبراميل والقذائف الصاروخية والمدفعية, حيث ألقت مروحيات النظام 186 برميلاً متفجراً، في حين شنت طائرات النظام الحربية 134 غارة أيضاً، كما نفّذت طائرات “الضامن” الروسي ما لا يقل عن 113 غارة جوية، بينما استهدفت قوات النظام المنطقة بأكثر من 1200 قذيفة وصاروخ.

في حين أكد المرصد بأن قوات النظام فرضت سيطرتها على 10 قرى على الأقل بريف إدلب الجنوبي الشرقي منذ الهجوم البري الذي بدأته مساء يوم أمس الأول الخميس، وهي أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة.

وبدأت قوات النظام وروسيا منذ يومين بجولة جديدة من القصف المُكثّف, وذلك بعد حديث النظام عن التمهيد لعملية عسكرية كبرى باتجاه إدلب.

(ي ح)