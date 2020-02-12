​​​​​​​النظام السوري: تصريحات أردوغان جوفاء وصادرة عن شخص منفصل عن الواقع

وقال مصدر في وزارة خارجية النظام في تصريح لوكالة سانا التابعة للنظام: "بعد انهيار تنظيماته الإرهابية التي يدعمها ويسلحها ويدربها تحت ضربات الجيش السوري، وبعد انكشاف أمره ودوره كأداة للإرهاب الدولي ودمية بيد سيده الأمريكي، يخرج علينا رأس النظام التركي بتصريحات جوفاء فارغة وممجوجة، لا تصدر إلا عن شخص منفصل عن الواقع، غير فاهم لمجريات الأوضاع والأمور، ولا تنم إلا عن جهل، ليهدد بضرب جنود الجيش السوري بعد أن تلقى ضربات موجعة لجيشه من جهة ولإرهابييه من جهة أخرى".

وأضاف المصدر إن "الجمهورية السورية تؤكد مجدداً الإصرار على الاستمرار في واجباتها الوطنية والدستورية في مكافحة التنظيمات الإرهابية على كامل الجغرافيا السورية، وتخليص أهلنا من نيرها، بما في ذلك فتح معابر إنسانية آمنة، والتي أعاقت المجموعات الإرهابية المدعومة من رأس النظام التركي خروج المدنيين عبرها، لاستعمالهم دروعاً بشرية لها".

وختم المصدر تصريحه بالقول: "إن الجمهورية السورية تؤكد مجدداً أن أي وجود للقوات التركية على أراضيها هو وجود غير مشروع، وهو خرق فاضح للقانون الدولي، وتحمّل النظام التركي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الوجود".

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النظام، اليوم، مجدداً, مطالباً بانسحاب قواته إلى ما وراء ما تسمى نقاط المراقبة التركية قبل نهاية الشهر الجاري.

(ي ح)