​​​​​​​النساء في كوباني يؤكدن أن المرأة تلعب دوراً ريادياً في كافة المجالات

تحت شعار "نضالنا حرية ومقاومتنا نصر"، احتفلت الآلاف من النساء في مدينة كوباني بحلول يوم المرأة العالمي، وذلك في ساحة المرأة الحرة بمشاركة واسعة من نساء إقليم الفرات.

وزُينت ساحة الاحتفالية بالأعلام ، كما رفعت المحتفلات صور القائد عبدالله أوجلان، وعدد من المناضلات إضافة إلى أعلام مؤتمر ستار.

وخلال الاحتفالية ألقت الناطقة باسم مؤتمر ستار في كوباني زهرة بركل كلمة هنأت فيها المرأة الكردية المناضلة، والمرأة العالمية بحلول الـ8 من آذار يوم المرأة العالمي.

وقالت: "من هنا من ساحة المرأة الحرة ومن مدينة كوباني مدينة المقاومة نبارك المرأة الحرة في كافة أرجاء العالم، ونستذكر شهداء الحرية والمقاومة من أجل تحرير المرأة".

وأضافت زهرة: "كنا نعيش مقاومة جسورة للمرأة في وجه تنظيم داعش الإرهابي في كافة مدن شمال وشرق سوريا وغيرها من الفصائل الإرهابية، واليوم تستمر هذه المقاومة ضد إرهاب الدولة التركية الذي أُثبت في شخص الشهيدة هفرين خلف بأنه إرهاب يستهدف المرأة قبل كل شيء".

ووجهت زهرة سلامها إلى كل امرأة قاومت ووقفت في وجه الإرهاب وناضلت من أجل نيل حريتها، وأكدت أن "المرأة تمكنت من لعب دور ريادي ونضالي في كافة المجالات في شمال وشرق سوريا".

ثم قرأت الناطقة باسم أكاديمية المجتمع الديمقراطي فلك يوسف رسالة وحدات حماية المرأة والتي جاء فيها: "ما زالت النساء تعيش ظلماً يمارس عليها في كل يوم في أرجاء العالم، بينما المرأة هنا تقاوم في سبيل تحرير النساء كافة من القيود الراديكالية, المرأة وصلت إلى نضالها ووقفت على قدميها وعادت إلى جوهرها الحقيقي، واليوم نعيش هذا الجوهر عبر إثبات المرأة لذاتها في الحرب والسلام.

كما وألقت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي/تل أبيض هيفين اسماعيل كلمة قالت فيها "نرحب بكافة المناضلات والمشاركات في هذا اليوم الذي نقول فيه نعم للحرية نعم للإرادة نعم لكسر قيود العصور الظلامية".

وأضافت "باسم مقاطعة كري سبي المحتلة الآن نقول: الدولة التركية المحتلة هجّرت النساء والأطفال قبل الرجال لأنها تخاف منا".

ثم ألقت كل من الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات لميس العبد الله والإدارية في أسايش المرأة لمقاطعة كوباني فرياز مستو كلمات تحدثن فيها عن المكتسبات التي حققتها النساء في شمال وشرق سوريا في شتى المجالات.

وأكدن أن كل ما تحقق ما هو إلا نتيجة نضال وتضحيات قدمتها المرأة خلال أعوام الحرب السورية.

واختُتمت فعاليات الاحتفال بيوم المرأة العالمي في مدينة كوباني بتقديم فرق الهلال الذهبي الفنية العروض الفنية الغنائية والمسرحية والراقصة.

(كروب/س و)

ANHA