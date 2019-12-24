​​​​​​​المُعلّم: تركيا تنفّذ سياسة التّطهير العرقيّ مستغلّة الاتّفاق مع روسيا

وكشف وزير الخارجية السّوريّ وليد المعلّم في لقاء مع تلفزيون RT، عن حدوث اجتماعات في السّابق بين وفود سوريّة وتركيّة، ووصفها بأنّها "لكنّها لم تكن مفيدة"، منوّهاً على ضرورة التّفكير في جدواها في ظلّ الاحتلال التّركيّ للأراضي السّوريّة.

وأكّد المُعلّم أنّه "لا رابط" بين زيارته إلى روسيا والعمليّات العسكريّة على الأرض، مضيفاً أنّ هذه العمليّات جزء من الموقف السّوريّ "وهو تحرير كلّ شبر من أراضي البلاد".

وفي حديثه عن اتّفاق سوتشي، أشار المُعلّم إلى أنّه "فشل في مناطق شمال غرب سوريّا لأنّ أنقرة لم تنفّذ التزاماتها"، مؤكّداً أنّ الخيار هناك عسكريّ بحت.

واتّهم المُعلّم أنقرة بتنفيذ "سياسة التّطهير العرقيّ"، في شمال وشرق سوريا مستغلّةً الاتّفاق مع روسيا.

المصدر: RT