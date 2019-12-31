​​​​​​​المنظمة العربية لحقوق الإنسان تطالب بتحقيق أممي في إرسال أردوغان مرتزقته إلى ليبيا

وقال بيان صادر عن المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها: "إن استقطاب أردوغان لمليشيات من سوريا، ونقلها لليبيا مقابل أجر مادي، دليل على دعم تركيا ورئيسها للمرتزقة وخرق لاتفاقيات الأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن أردوغان ينوي إرسال مليشيا "لواء السلطان مراد التركماني" بشكل سريع إلى هناك، لمساندة السراج في حربه ضد الجيش الليبي.

وفتحت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في شمال سوريا الباب أمام الراغبين في الانضمام إلى المليشيات المتوجهة إلى ليبيا.

وأوضح المرصد السوري في تقرير له، أن مليشيات "فرقة الحمزات" و"الجبهة الشامية"، و"لواء المعتصم"، و"لواء الشامل" هي التي تشرف على العملية بشكل كامل.

وأكد البيان أن تركيا خصصت راتباً شهرياً وصل إلى 2000 دولار أمريكي لكل مقاتل يتوجه إلى ليبيا، علاوة على خدمات إضافية ستتكفل بها ليبيا.

(م ش)