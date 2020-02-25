​​​​​​​المصادقة على البرنامج السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي

وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليّات المؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، في بلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو، تحت شعار "بالاتحاد الديمقراطي ندحر الاحتلال، نطوّر الإدارة الذاتية، ونبني سوريا الديمقراطية"، وذلك بحضور 600 مندوباً من شمال وشرق سوريا وباشور كردستان وأوروبا، بالإضافة إلى ضيوف المؤتمر من ممثلين عن مجلس سوريا الديمقراطية، وقوات سوريا الديمقراطية، وهيئة التنسيق الوطنية - حركة التغيير، وحزب الاتحاد السرياني، وهيئة الأعيان في شمال وشرق سوريّا، وشخصيات سياسية ومجتمعية، وممثلي الأحزاب في شمال شرق سوريا، وممثلي الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، وممثلين عن التنظيمات النسائية والشبابية، والعشائر الكردية والعربية، إضافة إلى نخبة من المثقفين والأكاديميين.

وفي اليوم الثاني والأخير، وبعد فترة الظهيرة ناقش مندوبو المؤتمر البرنامج السياسي للحزب وجرت المصادقة عليه.

وتضمن البرنامج السياسي في ديباجته لمحة تاريخية عن الأزمة العالمية، والخريطة السياسية في الشرق الأوسط التي رُسمت ملامحها في الحرب العالمية الأولى، ودور المجتمع، وكيفية تجزئة كردستان إلى أربعة أجزاء عبر الاتفاقيات التي أُبرمت، والقضية الكردية في الشرق الأوسط ، والقضية الكردية في سوريا والحل الديمقراطي، ورؤية الحزب بصدد الدستور السوري الجديد.

كما تضمن البرنامج السياسي المبادئ الأساسية للحزب، وأهدافه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبصدد حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في سوريا، وبناء العلاقات والتحالفات.

هذا وتتم الآن قراءة النظام الداخلي للحزب، ومن المقرر مناقشته ومن ثم انتخاب الرئاسة المشتركة والمجلس العام للحزب.

(كروب/أ ب)

ANHA