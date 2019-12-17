​​​​​​​المسماري: تركيا دخلت حرباً علنية ضد الليبيين وتمددها يهدد دولاً أخرى

وقال المسماري خلال لقاء مع قناة العربية أن شحنات من الأسلحة وصلت إلى مصراتة، وهناك باخرة تركية تحاول حالياً الرسو في ميناء الخمس البحري.

المسماري أكّد أيضاً بأن الأزمة ليست ليبية فقط بل هي أزمة إقليمية، وأن التمدد التركي في ليبيا سيُهدد دولاً أخرى خاصة مصر.

وقال المسماري إنه تم إسقاط مُسيّرة تركية حاولت استهداف الجيش الوطني، وأضاف أن هناك تقدماً للجيش الوطني في محاور طرابلس، مُشيراً إلى غارات جوية على مواقع ميليشيات الوفاق في مصراتة.

وأكدّ المتحدث الرسمي أن معركة طرابلس التي يخوضها الجيش ليست ضدّ المليشيات المُسلّحة التابعة لحكومة الوفاق فقط بل ضدّ داعميها أيضاً، وذلك في إشارة إلى تركيا، التي نزلت في الفترة الأخيرة بكل ثقلها لمساندة قوات الوفاق سياسياً وعسكرياً.

وأشار المسماري إلى أن المواجهة مع القوات التركية والرئيس رجب طيب أردوغان ليست وليدة معركة طرابلس التي بدأت شهر أبريل/نيسان الماضي، بل هو نتيجة سنوات قامت خلالها أنقرة بدعم المليشيات بالسلاح والمعدات وتسهيل مرور الإرهابيين إلى ليبيا.

(ي ح)