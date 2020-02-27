​​​​​​​المرصد: مقتل 34 جندياً تركياً على الأقل بغارات جوية في سوريا

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان "إن الغارات الجوية التي جرت خلال اليوم في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون، أسفرت عن مقتل 34 جندياً تركياً على الأقل، وسط معلومات عن سقوط قتلى آخرين جراء تلك الغارات".

ونوه المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه رصد تقدماً جديداً لقوات النظام مساء اليوم، حيث تمكنت من السيطرة على الحلوبة وقوفقين في جبل الزاوية، والزقوم في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي. وبذلك تقترب من مدينة جسر الشغور بمسافة فاصلة 17 كيلومتراً. وسط مواصلة قوات النظام قصفها المكثف على مناطق في سهل الغاب وجسر الشغور وقرى جبل الزاوية.

فيما نشر نشطاء صور على مواقع التواصل الاجتماعي قالو انها لتجمع المئات من الاهالي امام مشفى الريحانية في الجانب التركي بعد وصول عشرات القتلى والجرحى للجنود الاتراك إليها مساء اليوم.

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ANHA