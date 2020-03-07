​​​​​​​المرصد: مقتل 117 مرتزق سوري في ليبيا وهروب نحو150 إلى أوروبا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد قتلى المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق وصل إلى 117 مرتزق.

وبحسب المرصد نفسه، فإن المرتزقة الذين قُتلوا هم من مرتزقة (لواء المعتصم، فرقة السلطان مراد، ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه) وذلك على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس بالإضافة إلى محور مشروع الهضبة ومناطق أخرى في ليبيا.

وأضاف المرصد إن نحو 150 مرتزقاً من ضمن الذين توجهوا إلى ليبيا هربوا من المياه الليبية وباتوا الأن في أوروبا.

وعلى الرغم من أن مؤتمر برلين والذي شاركت فيه تركيا، خلص إلى توقيع بيان يلزم الأطراف والدول المعنية بالأزمة الليبية بعدم التدخل، أو تسليح الأطراف المتحاربة، إلا أن تركيا تستمر بأرسال المرتزقة إلى ليبيا، حيث وصل عددهم 4750 مرتزقاً إلى الأراضي الليبية حتى الآن.

(آ س)