​​​​​​​المرصد: قوات النظام تستهدف محيط نقطة مراقبة تركية في ريف إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتعرض كل من معرشورين ومعرشمشة، وتلمنس، ومعرة النعمان، وبابيلا، وخان السبل، ومحيط معردبسة، لقصف صاروخي، نفذته قوات النظام.

كما استهدفت قوات النظام أيضاً بالقذائف الصاروخية محيط نقطة المراقبة للاحتلال التركي في معرحطاط بريف معرة النعمان.

وفي سياق متصل، قال المرصد السوري: إن محاور التماس بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي تشهد استهدافات متبادلة ومتقطعة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمرتزقة المدعومة من تركيا، بينما تغيب طائرات النظام وروسيا عن أجواء المنطقة.

وكان مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة قد هاجم مساء أمس، تركيا مؤكداً بأنها تواصل التملص من التزاماتها عبر دعم الجماعات الإرهابية.

وتشهد مناطق ما تسمى خفض التصعيد معارك كرّ وفرّ عنيفة، هدأت بعد اجتماعات بين وفود تابعة لروسيا وتركيا والنظام, لتعود المعارك مجدداً, حيث وبحسب المصادر أن تركيا حاولت تسليم الطريق الدوليM5 لقوات النظام, مقابل بقاء القوات التركية ومرتزقتها شمال الطريق.

وانسحبت المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا بالفعل من محيط الطريق الدولي, وتقدمت قوات النظام إلى مناطق تتواجد فيها نقاط مراقبة تركية

(آ س)