​​​​​​​المرصد: صواريخ شديدة الانفجار تستهدفُ مواقع إيرانية في البوكمال

وقال المرصد السّوريّ لحقوق الإنسان، إنّ قصفاً بصواريخ شديدة الانفجار مجهولة المصدر، استهدفت مقرّ “اللواء 47″ التابع لـ” للميليشيات التّابعة لإيران” في وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشّرقي. كما استهدف القصف مواقع أخرى في المنطقة ذاتها، وأسفر القصف عن مقتل 5 من تلك الميليشيات.

ونوّه المرصد أنّ انفجارات عدّة حدثت ضمن المناطق الّتي توجد فيها "الميليشيات الإيرانيّة" بريف دير الزّور الشّرقيّ بالقرب من الحدود العراقيّة، وأن الانفجارات نتيجة قصف مجهول المصدر، حيثُ تضاربت المعلومات حول ما إذا كانت عبر طائرات مسيّرة أو نتيجة صواريخ بعيدة المدى. واستهدف القصف أيضاً مقرّاً يتبع "للميليشيات الإيرانيّة" يقع في حي الجمعيّات بمدينة البوكمال، كما دوت انفجارات في بادية الجلاء بريف البوكمال، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

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ANHA