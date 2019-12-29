​​​​​​​المرصد يكشف حقائق وصول مرتزقة تركيا إلى ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الانسان: إن عدد مرتزقة تركيا الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية “طرابلس” حتى الآن بلغ 300 شخص، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ ما بين 900 و1000 مجند.

وأكّد المرصد عن مصادر له أن الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد، لعقدٍ مدته 3 أو 6 أشهر مقابل التوجه إلى طرابلس في ليبيا، وكلما طالت المدة كلما زاد الراتب الذي يتلقاه المقاتل.

ونوّه أن العدد الكبير من المجندين والمقاتلين الذين انتقلوا إلى ليبيا هم من فصيل حركة حزم التي تم حلّها قبل عدة سنوات"

واستناداً إلى تسجيلات صوتية لأحد الأشخاص، يظهر فيها صوت أحد مرتزقة تركيا يتحدث مع مجموعة من المجندين، عما إذا كانوا على استعداد للرحيل غداً إلى “طرابلس” انطلاقا من “عفرين”، مُضيفاً: “سنتحرك في الساعة العاشرة صباحاً من عفرين".

وقال المرصد: أن مرتزقة تركيا يتجمعون في منطقة صلاح الدين، التي تُعد المدخل الجنوبي للعاصمة الليبية، وهي إحدى المناطق الراقية فيها .

وبيّن المرصد من خلال الشرائط المصورة التي حصل عليها، أن هؤلاء المرتزقة يتجمعون في معسكر التكبالي، الذي كان سابقاً تابعاً للجيش الليبي، لكنه بات الآن تحت سيطرة مرتزقة تركيا ، ومن خلال خدمة جوجل، يتضح أن هناك إنشاءات عدة تجري منذ شهر تقريباً في ذلك المعسكر، ما يعني أن تركيا كانت تعمل على تجهيزه لاستقبال مرتزقتها”.

(آ س)