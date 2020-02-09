​​​​​​​المرتزقة يهاجمون قرية سليب بالأسلحة الثقيلة

تتعرض قرية سليب في ريف مقاطعة تل أبيض المحتلة لهجوم مرتزقة جيش الاحتلال التركي.
خبر 2020-02-09T18:35:00 تل أبيض

ويهاجم المرتزقة القرية باستخدام الأسلحة الثقيلة.

(م)

ANHA

 


إقرأ أيضاً