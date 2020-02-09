المرتزقة يهاجمون قرية سليب بالأسلحة الثقيلة تتعرض قرية سليب في ريف مقاطعة تل أبيض المحتلة لهجوم مرتزقة جيش الاحتلال التركي. خبر 09 شباط 2020, الأحد - 18:35 2020-02-09T18:35:00 تل أبيض ويهاجم المرتزقة القرية باستخدام الأسلحة الثقيلة. (م) ANHA إقرأ أيضاً مؤتمر مُوسّع لأطبّاء حيّي الشّيخ مقصود والأشرفيّة عقدت حركةُ المُجتمع الدّيمقراطيّ بالتّنسيق مع الم... مجلس مقاطعة عفرين يجتمع بشخصيات التقت بأوجلان اجتمع مجلس مقاطعة عفرين المحتلة مع الشخصيات التي ا... "كن أنت التغيير" شعار ندوة حوارية في الرقة تحت شعار "كن أنت التغيير" عقد حزب التحالف الوطني ال... الموقع القديم