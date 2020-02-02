​​​​​​​المجلس العام يصادق على قانون العاملين الموحد في الإدارة الذاتية

استأنف اليوم المجلس العام في الإدارة الذاتية جلسته التي انطلقت يوم أمس وصادق من خلالها على ما تبقى من مواد قانون العاملين الموحد للإدارة الذاتية.

وعقد المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم أمس جلسته رقم 26 والأولى خلال العام 2020، والتي استمرت على مدار يومين حيث صادق في اليوم الأول للجلسة على 94مادة من قانون العاملين الموحد فيما تابع جلسته اليوم ليستكمل مصادقة ما تبقى من مواد القانون.

وشارك في الجلسة التي انعقدت على مدار يومين بقاعة اجتماعات حزب سوريا المستقبل بمدينة الرقة، الرئاسة المشتركة للمجلس العام سهام قريو وفريد عطي، وأعضاء الهيئة الرئاسية للمجلس العام، وغالبية أعضاء المجلس، بالإضافة للجنة المكلفة لإعداد قانون العاملين، ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي أمينة أوسي.

بدأت الجلسة أعمالها في اليوم الثاني باستكمال قراءة مواد القانون من قبل عضو الهيئة الرئاسية ياسر السليمان ومناقشتها مع اللجنة المكلفة بإعداده وأعضاء المجلس العام.

وبعد قراءة البنود ومضمون المواد التي يتضمنها قانون العاملين الموحد في الإدارة الذاتية، والنقاش عليها صادق أعضاء المجلس على 43مادة في اليوم الثاني للجلسة ليصبح عدد المواد المصادق عليها 137مادة يتضمنها القانون، لتنتهي الجلسة بالمصادقة على القانون بشكل كامل.

هذا ويتضمن قانون العاملين في الإدارة الذاتية (137) مادة تحدد شروط وأحكام وأصول التعيين والتوظيف وتحدد مهام وواجبات العاملين في الإدارة الذاتية، وكذلك تحدد الأجور والمكافأة والإعمال الإضافية وغيرها من الأحكام المتعلقة بالعمل.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون بعد 3 أشهر من تاريخ المصادقة عليها وذلك لدراسة آلية تنفيذه مع هيئة المالية والهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في شمال وشرق سوريا.

ومن الجدير بالذكر أن عدد الحاصلين على فرص عمل في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بلغ أكثر من 250 ألف شخص.

(أ ك/سـ)

ANHA