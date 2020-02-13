​​​​​​​المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية يساعد مواطناً لمعالجة ابنته

المواطن عبد الرحمن معمو من أهالي قرية جولاق التابعة لناحية بلبلة في مقاطعة عفرين المحتلة، أب لثلاثة أطفال، نزح من مقاطعة عفرين بعد احتلالها من قبل الدولة التركية ومرتزقتها، متجهاً إلى مدينة حلب.

وبعد استقرارهم هناك، واجهت العائلة ظروفاً معيشية صعبة، حيث عمل المواطن عبدالرحمن في عدة أعمال لتأمين لقمة عيش أسرته، إلا أن معاناته تضاعفت بعد اكتشاف مرض ابنته.

وأجرت وكالتنا لقاء مع المواطن عبد الرحمن، الذي سرد لنا تفاصيل مرض ابنته قائلاً: " تعاني ابنتي الكبيرة فرح معمو البالغة من العمر 12 عاماً من انسداد في الأوعية الدموية الرئيسية في المخ، مما يتطلب إجراء عملية عاجلة لها، إلا أن وضعنا المادي لا يسمح بتحمل نفقات هذه العملية".

وعن تفاصيل اكتشافه لمرض ابنته تابع: "رغم ظروفي المعيشية الصعبة إلا أني لم أحرم ابنتي من حقها في التعليم، لكن في أحد الأيام عندما كانت فرح في المدرسة فقدت وعيها فجأةً، وأسعفناها إلى المشفى، وهناك أخبرنا الأطباء بأنها تعرضت لنوبة جلطة دماغية".

وأكمل عبدالرحمن: " بعد إجراء القثطرة، وتصوير الطبقي المحوري لرأسها تبيّن أن هناك انسداداً في ثلاثة شرايين، وكل شريان يكلّف 900 ألف ليرة سورية، وعليه تُكلّف العملية 3 ملايين، وإجراؤها حصراً في العاصمة دمشق، وهي بحاجة لهذه العملية بأسرع وقت ممكن، وفي حال لم تتم العملية، ستتعرض لجلطة دماغية قد تعرّض حياتها للخطر".

وعلى الرغم من لجوء والدها عبد الرحمن إلى جميع الجمعيات والمنظمات التي تدّعي أنها خيرية وإنسانية الموجودة في مدينة حلب، إلا أنها لم تلبّ طلبه في التكفل بإجراء العملية للطفلة.

وبعد فقدان المواطن عبد الرحمن الأمل من كافة الجهات، أفصح عن مشكلته للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، وعليه لبّى الأخير طلبه، وبادر إلى إطلاق حملة تبرع ومساعدات من أهالي الحيين لمساعدته على تأمين المبلغ المالي لعلاج ابنته.

وفي هذا الصدد تحدث الرئيس المشترك للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية محمد شيخو قائلاً: " لقد طلب منا المواطن عبدالرحمن مساعدته لعلاج ابنته، فبعد احتلال مدينة عفرين واجه الأهالي ظروفاً معيشية قاسية، ويزيد الأمر سوءاً حالات المرض، وخاصة إذا كانت خطيرة وتتطلب معالجة مكلفة".

وأكمل شيخو: " نحن بدورنا قمنا بواجبنا بإطلاق حملة للتبرع بتاريخ 25 كانون الثاني المنصرم، وقد استطعنا حتى الآن جمع مبلغ 1415000ل.س من المتبرعين ، ومن المؤسسات المدنية، والأحزاب الموجودة في الحي".

وتم تسليم المبلغ للمواطن عبدالرحمن معمو لتخفيف عبء تكلفة العملية عليه، حيث شكر المجلس العام كل من ساهم في تقديم الدعم.

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ANHA