​​​​​​​المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة يُناقش أعماله

بهدف مناقشة أبرز الأعمال المُنجزة من قِبل الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة والمعوقات التي ظهرت خلال عام 2019، عقد المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية، اليوم الأحد، اجتماعه السنوي في قاعدة المجلس في ناحية عامودا.

ويحضر الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، الرئاسة المشتركة للمجلس طلعت يونس، ونظيرة كورية، والرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في الإقليم حسين عزّام وآريا ملا أحمد، ومستشارة الإدارة الذاتية ديلبر يوسف، والرؤساء المشتركون لهيئات الإدارة الذاتية البالغ عددها 10 هيئات، والرؤساء المشتركون لمكاتب الإدارة البالغ عددها 7 مكاتب.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء، بعدها أُدير الاجتماع من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة طلعت يونس ونظيرة كورية، ونائب الرئاسة المشتركة علي الكعود.

وتمت مناقشة التقرير السنوي لرئاسة المجلس التنفيذي، وتقارير مقاطعتي قامشلو والحسكة، وهيئات ومكاتب الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة.

ومن المتوقع أن تستمر أعمال الاجتماع مدة يومين متتالين.

وصادق المجلس التشريعي في إقليم الجزيرة، أمس السبت، على تكليف 7 من الرؤساء المشتركين لهيئات المجلس التنفيذي، وأدى المُكلّفون القَسم، للمباشرة بأداء مهامهم.

(أ ب)

ANHA