​​​​​​​المباحثاتُ الرّوسيّة التّركيّة تنتهي باحتدام الخلافات

وأعلنت وزارة الخارجيّة التّركيّة اليوم الخميس عقب الجولة الثّالثة من المباحثات الرّوسيّة التّركيّة في أنقرة، أنّ تركيّا أصرّت على الوقف الفوريّ لإطلاق النّار، والتّنفيذ الكامل لمذكّرة سوتشي.

وعقب ذلك ردّت روسيا عبر المركز الرّوسيّ للمصالحة في سوريّا والتّابع لوزارة الدّفاع الرّوسيّة، أنّ الجانب التّركيّ يواصل انتهاك اتّفاقيّات سوتشي حول إدلب، بتقديمه الدّعم للمسلّحين في هجماتهم على قوّات الجيش السّوريّ.

وقال رئيس المركز الرّوسيّ اللّواء البحري أوليغ جورافلوف اليوم الخميس: إنّ "الجانب التّركيّ، وفي انتهاك لاتّفاقيّات سوتشي، يواصل دعم الزّمر المسلّحة بنيران المدفعيّة، واستخدامه للطّائرات المسيّرة الاستطلاعيّة والهجوميّة لتوجيه الضّربات للقوّات المسلّحة السّوريّة".

وأعاد جورافلوف إلى الأذهان أنّ طائرة مسيّرة تركيّة من طراز "أنكا"، انتهكت الأجواء السّوريّة في 25 فبراير الجاريّ، قبل أن تدمّرها الدّفاعات الجوّيّة السّوريّة.

وهذه ليست الجولة الأولى الفاشلة من المباحثات الرّوسيّة التّركيّة بشأن إدلب، حيثُ فشلت جولات سابقة، في وقت تحتدم فيه المعارك بريف إدلب.