​​​​​​​المئات يودعون الشهيد رستم جودي إلى مثواه الأخير

وتجمّع المئات من أهالي الحي وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية، أمام مشفى الشهيد خالد فجر الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

ورفع المشيعون أعلام وحدات حماية الشعب والمرأة واستملوا جثمان المقاتل في وحدات حماية الشعب رستم جودي الاسم الحقيقي رمزي عبدو الذي استشهد إثر نوبة قلبية.

وجاب المُشيّعون الشوارع الرئيسة في الحي، وصولاً إلى مزار الشهداء في قرية بنو بمنطقة الشقيف، وسط هتافات تُمجّد الشهداء.

وفي المزار، وقف المشيعون دقيقة صمت، تحدثت بعدها باسم مجلس عوائل الشهداء الإدارية رمزية صالح، وباسم المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية العضو محمد شيخو.

واستهلّت الكلمات بتقديم التعازي لذوي الشهيد رستم وتمنّت لهم الصبر والسلوان.

وأكدت الكلمات بأن الشهيد رستم كان أحد المقاومين الذين كان لهم دور في دحر المرتزقة بحي الشيخ مقصود وحي الأشرفية، وقاوم في سبيل الوصول للحياة الحرة الكريمة.

الكلمات عاهدت بالسير على خطى الشهداء، وحماية المكتسبات التي تحققت بتضحياتهم.

ثم قُرئت بعدها وثيقة الشهادة وسلمت لذوي الشهيد رستم وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تُمجد الشهداء، ووري بعدها جثمان الشهيد الثرى في مزار الشهداء بقرية نبو.

(كروب /سـ)

ANHA