​​​​​​​المئات من عوائل الشهداء يتظاهرون رفضاً للاحتلال التركي

وتجمع المئات من عوائل الشهداء في ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني وذلك للتظاهر ضد الاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا.

وشارك في التظاهرة إلى جانب المئات من عوائل الشهداء أعضاء وإداريين في مؤسسات الإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني.

وحمل المتظاهرون الذين انطلقوا من ساحة المرأة الحرة صوب ساحة الشهيد عكيد، المئات من صور الشهداء الذين استشهدوا دفاعاً عن أراضي المنطقة في ثورة روج آفا، ولافتات كُتب عليها "دماء شهدائنا وصرخات أطفالنا ستحاسبكم"، "لا للاتفاقيات التي تُقام على حساب دماء أبنائنا"، "جميعنا قسد"، "قسد هم أبناؤنا"، بالإضافة الى صور ضحايا المجازر التي ارتكبتها الدولة التركية بحق المدنيين والأطفال.

وفي ساحة الشهيد عكيد، حيث توقف المتظاهرون، أُلقيت كلمات عدة، إذ ألقت تولين شيخ أحمد شقيقة الشهيد فرمان كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء، استنكرت فيها صمت المجتمع الدولي حيال عدوان وانتهاكات الاحتلال التركي بحق شعوب المنطقة.

وهناك وقف المتظاهرون دقيقة صمت، وبعدها ألقت شقيقة الشهيد فرمان كوباني تولين شيخ أحمد استنكرت فيها صمت الدول السلطوية حيال مخططات التي تسير على أقدار شعوب الشرق الأوسط وعلى الشعب الكردي بشكل خاص منذ عقود.

كما ألقى مصطفى مسلم كلمة باسم عوائل الشهداء في ناحية صرين قال فيها: "وقفنا هنا من أجل أن نحمي الإنسانية والديمقراطية، ولنحمي العالم أجمع في اللحظات التي هرب الجميع فيها من أمام داعش، حاربنا نحن وقاومنا، وقدّمنا الآلاف من الشهداء والجرحى حتى انتصرنا".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تُمجّد الشهداء وتحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية.

(ج)

ANHA