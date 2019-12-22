​​​​​​​المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكردستاني مستمر في يومه الثاني

انطلقت يوم أمس فعاليات المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكرستاني بمدينة السليمانية بباشور "جنوب كردستان"، وخلال اليوم الأول من المؤتمر، تم انتخاب المجلس السياسي الأعلى للاتحاد بغالبية الأصوات، بالإضافة إلى انتخاب كوسرت رسول كرئيس للمجلس.

وبحسب وسائل الإعلام التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني التي لها الحق فقط بمتابعة فعاليات المؤتمر، فقد تم يوم أمس انتخاب كل من الدكتور برهم صالح، الدكتور ريواز فائق، وقوباد طلباني كأعضاء إدارة، ومن المُزمع أن يتم اليوم انتخاب أعضاء المجلس المؤلّف من 181 عضواً.

ويشارك في المؤتمر المنعقد في صالة المعارض الدولية بالسليمانية ألف عضو، وليس معلوماً إلى الآن متى سينتهي المؤتمر.

(د ج)