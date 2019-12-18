​​​​​​​الكونغرس الأمريكي يقر مشروع ميزانية دفاعية تدعو لمعاقبة تركيا

وقالت صحيفة ذا هيل الأمريكية، إن أعضاء مجلس الشيوخ صوّتوا بأغلبية 86 صوتاً مقابل 8 أصوات للموافقة على قانون إقرار الدفاع الوطني (NDAA)، والذي تم إرساله إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للموافقة عليه.

وأقرّ مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي، مشروع قانون الميزانية الدفاعية لعام 2020، التي يصل حجمها إلى 738 مليار دولار، والذي يسمح لحكومة الولايات المتحدة بإنفاق 30 مليون دولار لتخزين 6 مقاتلات من طراز " F-35" كان من المخطط نقلها إلى تركيا .

وأكّد الكونغرس الأمريكي، عبر تبنيه الميزانية الدفاعية، دعمه لاستبعاد تركيا من مشروع مقاتلات " F-35".

كما يتضمن مشروع الميزانية الدفاعية، التي سبق أن وافق عليها مجلس النواب، توصيات بشأن تطبيق إجراءات تقييدية بحق تركيا بسبب شرائها منظومات صواريخ للدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-400"، وذلك في إطار "قانون التصدي لأعداء أمريكا عبر العقوبات".

وبدأت الولايات المتحدة، يوم 17 يوليو/تموز الماضي، ورداً على إصرار تركيا على تطبيق صفقة شراء منظومات "إس-400" بموجب عقد أُبرم عام 2017، تعليق مشاركة الأخيرة في برنامج المقاتلات "F-35"، مُعتبرة أن موقف أنقرة سيُضر التعاون بين البلدين، فيما هددت بفرض عقوبات على الجانب التركي، الأمر الذي يدعو إليه المشرعون الأمريكيون.

(م ش)