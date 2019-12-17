​​​​​​​الكهرباء تُضيء مخيم واشوكاني

يقطن في مخيم واشوكاني الواقع 12 كم غربي مركز مقاطعة الحسكة في بلدة توينة، والذي خصص للنازحين من منطقة سري كانيه وقراها أكثر من 366 عائلة، ويبلغ عددهم اكثر من 4500 نازحاً.

حسب مكتب شؤون المنظمات في إقليم الجزيرة فإن جميع المنظمات التابعة للأمم المتحدة UN إلى الآن لم تُقدّم أي مساعدة للنازحين من سري كانيه وقراها، ويقع العبء على الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومنظمة الهلال الأحمر الكردي.

الإدارة الذاتية، وفي سياق تقديم الدعم للمخيم، أنهت أعمال تمديد شبكة الكهرباء في جميع الشوارع التي افتُتحت ضمن المخيم والحمامات والمطابخ الجماعية، بالتعاون مع مكتب الطاقة والاتصالات في إقليم الجزيرة.

وكمرحلة أولى قاموا بتركيب مُحوّلة باستطاعة 400 ك.ف، لتغذية المرافق العامة، كما بلغ تكلفة المشروع 113 مليون ليرة سورية، بالإضافة إلى أنهم خصصوا مبلغ 20 ألف دولار امريكي لاستكمال مشاريع الكهرباء في المخيم، حسب الإداري في مكتب الطاقة والاتصالات بإقليم الجزيرة.

الرئيس المشترك في مكتب الطاقة والاتصالات بإقليم الجزيرة زياد رستم، قال "نعتذر عن تأخرنا في تمديد شبكة الكهرباء لمخيم واشوكاني، ويعود السبب الرئيسي لغياب المنظمات الدولية".

وأشار رستم، بأنهم يجدون صعوبة بتمديد شبكة الكهرباء من ناحية عدم تجهيز الطرقات بالمخيم، وتابع "في الوقت الحالي ستقوم شبكة الكهرباء بتغذية المرافق العامة والحمامات والمطابخ الجماعية، وفي الأيام القادمة سيتم توزيع الكهرباء على جميع الخيم، وسيتوفر لكل خيمة 10 أمبير".

(هـ إ/هـ ن)

ANHA