​​​​​​​الكرملين: لا اتصالات بين بوتين و أردوغان وليس هناك توافق بشأن القمة الرباعية

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف للصحفيين: "لا يوجد حديث في الوقت الراهن بشأن اتصالات ثنائية، لكن جارٍ دراسة إمكانية عقد لقاء في صيغة متعددة الأطراف وجارٍ تنسيق مواعيد الرئيس".

وأضاف بيسكوف قائلاً: "لم نتخذ قراراً حتى الآن، لأن جميع المشاركين المحتملين لم يعطوا موافقتهم", وذلك في إشارة إلى القمة الرباعية المزمع عقدها في الخامس من آذار المقبل.

وأجاب بيسكوف بالنفي رداً على سؤال عما إذا كان الحديث يدور عن لقاء رباعي بمشاركة ماكرون وميركل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال اليوم: " ليس هناك اتفاق نهائي حول عقد القمة الرباعية بشأن سوريا، والتي تضم روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا".

(ي ح)