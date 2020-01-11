​​​​​​​الكرد و أصدقاؤهم في باريس يخرجون في مسيرة لاستذكار المناضلات الثلاث

ونظمت حركة المرأة الكردستانية في أوربا TJK-E مسيرة في العاصمة الفرنسية باريس استنكاراً لاغتيال المناضلات الثلاث ساكينة و ليلى وفيدان.

بدأت المسيرة في الساعة 11:00من أمام محطة غار دو نور في العاصمة الفرنسية باريس، لتنتهي في ساحة ريبوبوليقو.

وشاركت في المسيرة الآلاف من النساء، من مختلف مدن ألمانيا، سويسرا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، استراليا، انكلترا، رافعات صور المناضلات ساكينة جانسيز، فيدان دوغان، ليلى شايلمز، ويرددن شعارات منددة بالدولة التركية و الحكومة الفرنسية .

إلى جانب مشاركة الكرد، شارك العديد من الفرنسيين و ممثلي الأحزاب في باريس بالمسيرة، وقد ووجهوا رسالتهم لدعم الشعب الكردي .

(م ح)

ANHA