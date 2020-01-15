​​​​​​​القيادة العامّة لقوّات حماية شنكال تكشف سجل 4 من شهدائها

وأصدرت القيادة العامّة لقوّات حماية شنكال اليوم بياناً إلى الرّأي العام قالت فيه:

" في السّاعة 10:30 من يوم 15 كانون الثاني هاجمت دولة الاحتلال التّركيّ الوحشيّة شعبنا ومقاتلينا في قرية ديكري التّابعة لناحية سنوني باستخدام طائرات حربيّة مسيّرة ( SÎHA ) .

في هذه الهجمات ارتقى رفاق دربنا زردشت شنكالي، حميد شنكالي، شرفان جيلو وايزدين شنكالي إلى مرتبة الشّهادة كما أصيب أحد رفاقنا.

" على العراق تحمّل المسؤولية عن هذه الهجمات، والخروج عن صمتها"

هذه الهجمات الّتي تشنّها دولة الاحتلال التّركيّ على شعبنا لا تختلف عن هجمات داعش بالنّسبة لنا ولشعبنا. على دولة العراق أن تتحمّل مسؤوليتها تجاه هذه الهجمات التي يشنّها الاحتلال التّركيّ على شعبنا ومقاتلينا. دولة العراق والجميع يعرف جيداً أنّ وحدات مقاومة شنكال YBŞ قوّات رسميّة في العراق، على الرّغم من هذه المعرفة لماذا تسمح دولة العراق بشنّ هذه الهجمات، حيث شنّت دولة الاحتلال التّركي الهجمات 5 مرّات علينا وعلى شعبنا. يجب على دولة العراق ألّا تسمح بشنّ مثل هذه الهجمات، ولا تبقى صامتة حيالها. نقول الأمر نفسه عن قوّات التّحالف، على التّحالف أيضاً أن يتحمّل المسؤولية.

"على شعبنا الالتفاف حول شهدائه "

على شعبنا قراءة هذا الأمر بشكل جيّد وصحيح، والالتفاف حول قائدهم الكبير زردشت شنكالي، حميد شنكالي، شرفان جيلو وعزالدين شنكالي. فكما تعاطف الشّعب في العراق مع قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس على شعبنا أيضاً الالتفاف حول قادته ومقاتليه. من أجل شهدائنا الأربع سنتحرّك بإرادة وشجاعة وقوّة دائماً، وسنعمل ونناضل دائماً تخليداً لذكرهم.

سنحقّق أحلام وأهداف شهدائنا

إنّ الأهداف الّتي سعى هؤلاء المناضلون لتحقيقها سنحملها على عاتقنا ونناضل من أجلها، وليعلم الأعداء أنّهم بهذه الهجمات لن يضعفوا عزيمتنا، بل إنّنا سنزداد إصراراً وقوّة على إتمام مسيرة الشّهداء نحو طريق الحرّية والنّصر.

إنّنا لننحني بداية إجلالاً أمام أرواح الشّهداء، ونقدّم أحرّ التّعازي لذويهم، ونجدّد لهم العهد بمواصلة النّضال.

سجل الشّهداء هو:

الاسم الحركي: زردشت شنكالي

الاسم الحقيقي: نزار بابير مراد

اسم الأم: كني سليم

اسم الأب: بابير مراد

مكان وتاريخ الاستشهاد: شنكال/دوكري 15-1-2020

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الاسم الحركي: شرفان جيلو

الاسم الحقيقي: أيمن بابير مراد

اسم الأم: كني سليم

اسم الأب: بابير مراد

مكان وتاريخ الاستشهاد: شنكال/دوكري 15-1-2020

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الاسم الحركي: حميد شنكالي

الاسم الحقيقي: حميد خليل قاسم

اسم الأم: خاني

اسم الأب: خليل قاسم

مكان وتاريخ الاستشهاد: شنكال/دوكري 15-1-2020

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الاسم الحركي: عز الدين شنكالي

الاسم الحقيقي: علي حسين خضر

اسم الأم: نورا خضر

اسم الأب: حسين خضر

مكان وتاريخ الاستشهاد: شنكال /دوكري 15-1-2020

(ل)

ANHA