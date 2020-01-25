​​​​​​​القوات العراقية تحاول فتح الشوارع وإصابات في صفوف المُعتصمين

قالت وكالة رويترز: إن قوات الأمن العراقية تقدمت صوب ساحة التحرير مقر الاعتصام الرئيسي في بغداد، اليوم، وأطلقت الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي على المحتجين.

ولم ترد مباشرةً أنباء عن وقوع إصابات، حيث قالت الشرطة والمصادر طبية: إن الاشتباكات بين المحتجين والشرطة أدت إلى إصابة ما لا يقل عن سبعة متظاهرين في وقتٍ سابق يوم السبت.

وذكر التلفزيون الرسمي ومصادر أمنية، إن السلطات العراقية تزيل الحواجز الخرسانية من ساحة الخلاني في بغداد، وأمرت بإعادة فتح الطرق في موقع الاحتجاج في البصرة.

وقال سكرتير القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق الركن محمد البياتي: إن القوات الأمنية ستعيد فتح جسر السنك في بغداد عصر اليوم.

وبدروها قالت فرانس برس: إن السلطات العراقية أعادت السبت فتح الساحات والشوارع في بغداد ومدن جنوبية، وهو ما أكّدته الحكومة وأثار مخاوف المحتجين من اتساع الحملة وفض التظاهرات المطلبية المستمرة منذ نحو أربعة أشهر.

وتأتي الإجراءات بعد تظاهرة كبيرة دعا إليها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في بغداد للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من العراق، وأعلن بعدها توقفه عن دعم التظاهرات المطلبية.

وبعد ساعاتٍ، اقتحمت قوات الأمن ساحة الاحتجاج في مدينة البصرة الجنوبية، وقامت بحرق عددٍ من الخيم، وتفريق المتظاهرين بالقوة.

(ي ح)