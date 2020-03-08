​​​​​​​القوات الحكومية تتقدم في ريف إدلب دون قتال وتتهم المرتزقة بخرق الهدنة 19 مرة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الحكومة السورية تقدمت بعد منتصف ليل أمس في ريف إدلب دون قتال مع المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا.

حيث تمكنت من السيطرة وتثبيت نقاط في كل من معارة موخص والبريج في محيط كفرنبل بدون قتال مع المجموعات المرتزقة, كما قصفت نحو 25 قذيفة استهدفت كل من قرية البارة وسفوهن والفطيرة بريف إدلب.

وكانت الحكومة السورية قد اتهمت مساء أمس المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.

وقالت وكالة سانا الرسمية بدورها "واصلت المجموعات الإرهابية المدعومة من نظام رجب طيب أردوغان خرق اتفاق وقف الأعمال القتالية الذى وُقّع أمس الأول، مرتكبة 19 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، واستهدفت بالقذائف قريتى حزارين والدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي".

ونقلت الوكالة عن رئيس مركز التنسيق الروسي في سورية التابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء البحري أوليغ جورافليوف قوله: "تم رصد 19 انتهاكاً لاتفاق وقف الأعمال القتالية من قبل المجموعات الإرهابية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ".

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب, وهذا ليس الاتفاق الأول من نوعه، حيث فشلت اتفاقيات سابقة حول وقف إطلال النار.

(ي ح)